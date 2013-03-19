На фестивалі «Харьковская сирень» пройде творчий вечір Мішель Мерсьє

Харків. 19 березня. УНІАН. В рамках V Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» відбудеться творчий вечір французької актриси Мішель Мерсьє.

Перо це повідомила на прес-конференції начальник управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації, співголова оргкомітету Міжнародного кінофестивалю «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Пані Мерсьє нам передала 54-хвилинний фільм про своє життя і творчість. Ми запрошуємо його режисерів і сценаристів до Харкова, щоб вони презентували цей фільм. Після перегляду фільму Мішель Мерсьє відповість на запитання глядачів», - цитує В.Маренич прес-служба ХОДА.

В.Маренич зазначила, що фільм буде дубльований з французької мови.