З території Харківщини вивезено ще 380 тонн меланжу

Харків. 20 березня. УНІАН. У вівторок зі Складу ракетного пального Сухопутних військ у Шевченківському районі Харківської області вивезли на утилізацію чергову партію компоненту ракетного пального «меланж» загальною вагою близько 380 тонн.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, захід відбувся у рамках успішної реалізації спільного проекту Україна-ОБСЄ.

Напередодні пальне завантажили до семи спеціальних залізничних цистерн із дотриманням усіх технологічних норм. «Меланж» вивезуть до Російської Федерації з метою подальшої утилізації на одному з державних підприємств оборонно-промислового комплексу, що знаходиться неподалік міста Ніжній Новгород.

«За допомогою міжнародної організації у першій половині 2012 року військова частина позбавилася від 2 тисяч тонн окислювача ракетного пального «меланж». На той час це складало 42% від усіх наших запасів. Торік, після невеличкої перерви, 18 грудня ми продовжили вивезення залишків «меланжу». Таким чином за останні 3 місяці здійснено три відправки військового вантажу загальною кількістю понад 1 тисяча 130 тонн», – зауважив командир Складу ракетного пального Сухопутних військ підполковник Олександр Ніколаєв.

Згідно з умовами продовження міжнародного проекту Україна – ОБСЄ, до кінця цього літа передбачено вивезення всього «меланжу» з Харківщини у кількості понад 2,7 тисяч тонн, що зберігалися станом на початок грудня 2012 року.

За словами представників європейської сторони, на спільний проект Україна-ОБСЄ щодо вивезення і утилізації «меланжу», який розпочато у 2009 році, країнами-донорами виділено 18 млн євро.

Вивезення наступної партії меланжу з території Харківщини заплановано на другу половину квітня 2013 року.

