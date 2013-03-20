Середня зарплата в Харківській області в 2012 році зросла на 14,4%

Харків. 20 березня. УНІАН. Середньомісячна номінальна заробітна плата на Харківщині в 2012 році становила 2 753 грн., що в 2,4 рази перевищило державні соціальні стандарти, які діяли у цей період.

Про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов, повідомляє сайт ХОДА.

«Порівняно з 2011 роком зарплата зросла на 14,4%. В області продовжує спостерігатися високий рівень диференціації розміру заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, найбільш високооплачуваними продовжують залишатися працівники фінансових установ та підприємств з видобутку паливно-енергетичних корисних копалин», сказав Ю.Сапронов.