ПриватБанк відкрив перші відділення без співробітників

Харків. 20 березня. УНІАН. ПриватБанк відкрив перші цілодобові відділення, що працюють без співробітників, у яких клієнтів обслуговують банкомати і термінали самообслуговування, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

Згідно з повідомленням, перші два відділення без співробітників банк відкрив у Дніпропетровську, а до кінця травня у різних регіонах країни розпочнуть працювати більше сотні аналогічних цілодобових банківських офісів.

Користуватися послугами таких відділень зможуть тільки клієнти банку, оскільки пропуском до відділення самообслуговування буде пластикова картка. Відділення працюють без вихідних і перерв, а одержати всі банківські послуги можна за допомогою терміналу самообслуговування і банкомату, у відділеннях є зручні покрокові інструкції щодо оплати послуг за допомогою терміналів або отримання переказу на картку.

«Немає каси і співробітників, але можна сплатити будь-який рахунок, поповнити депозит, відправити переказ пластиковою карткою або готівкою через банкомат і термінал самообслуговування», - цитує прес-служба керівника департаменту розвитку банку Сергія Згоника.

Також повідомляється, що на сьогодні в Україні працюють 3395 відділень, 8193 банкомати і 7237 терміналів самообслуговування ПриватБанку. До кінця року банк планує відкрити більш як 200 нових відділень і збільшити мережу терміналів самообслуговування до 12 тис.

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2013 року Харківське Управління Приватбанку також запровадило нововведення - відкритий формат банківського обслуговування. Презентації послуг нового формату пройшла в банківському офісі №29 у Харкові по вулиці Полтавський шлях, 47/49.

За словами директора Управління Андрiя Терещенка, нове відділення ПриватБанку, який традиційно є найбільшим новатором серед українських банків, на перший погляд не дуже нагадує банк - єдиний відкритий простір, немає кабінетів фахівців, табличок з назвами послуг. Кожен працівник відділення є універсальним банкіром, який зможе надати клієнтам будь-яку послугу та навчити користуватися банком самостійно - навіть удома.

«Це не лише зручна відкрита архітектура приміщень, це абсолютно новий для України відкритий формат обслуговування, коли з клієнтом зможе працювати кожен вільний співробітник відділення, а будь-яку послугу можна буде отримати за кілька хвилин»,- сказав А.Терещенко.

Він зазначив, що у такому форматі відкритого обслуговування сьогодні розпочали активно працювати найбільші фінустанові Америки та Європи. В Україні ж першим його впроваджує саме ПриватБанк.

«Таке універсальне відділення, своєрідний банківський макдональдс, де можна швидко отримати найсучасніші та якісніші послуги, за кордоном вже стає стандартом обслуговуванн», - наголосив А.Терещенко. За словами банкіра, у нових відділеннях «клієнтів із задоволенням навчатимуть банківському самообслуговуванню», і вже незабаром відвідувати офіси банку треба буде лише задля отримання картки чи обміну валют.

Всі інші операції, навіть відкрити депозит, підкреслив директор Управління, зручніше проводити вдома чи в офісі - через Інтернет або мобільний телефон. Для поповнення картки готівкою чи оплати послуг є цілодобові термінали самообслуговування. А комунальні квитанції, зокрема, вчасно допоможе сплатити система «Регулярних платежів».

А.Терещенко повідомив, що протягом останнього місяця в Харківській області ПриватБанком відкрито 4 нових відділення - три у густонаселених житлових масивах Харкова та одне - у Краснопавлівці Лозівського району.

Довідка УНІАН. ПриватБанк (Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшою фінансовою установою країни за обсягом активів.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 172,43 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 113,73 млрд грн, зобов`язання - 154,13 млрд грн, кошти клієнтів - 106,34 млрд грн, власний капітал - 18,3 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У 2012 році банк одержав прибуток у розмірі 1,53 млрд грн.

Основними власниками банку є бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, які безпосередньо володіють по 33,7991% акцій банку і через компанію Triantal Investments Ltd (Кіпр) - 24,99% акцій банку.

На знімках: презентація послуг нового формату в банківському офісі №29 у Харкові по вулиці Полтавський шлях, 47/49.

Фото Влодимира КРАВЧЕНКА