У Харкові чоловік здавав свою квартиру 10 орендарям одночасно

Харків. 24 березня. УНІАН. У Харкові засуджено шахрая, який фіктивно здавав свою квартиру 10 орендарям одночасно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, 45-річного громадянина суд визнав винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (заволодіння грошовими коштами шляхом обману, яке вчинено повторно) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 1 рік і 7 місяців.

За словами начальника управління прокуратури області Андрія Гончаренка, шахрай, вирішивши «прокрутити» аферу з власною квартирою, розмістив оголошення про оренду у газеті та чекав на винаймачів. Протягом 2011-2012 років до нього звернулося 10 осіб. Вони домовлялися з господарем квартири та давали йому кошти як задаток за проживання. Після отримання грошей аферист вимикав телефон та переховувався від потерпілих.

Таким чином, злочинець заволодів грошовими коштами у сумі понад 50 тис грн.