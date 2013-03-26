Борець із незаконним обігом наркотиків погорів на торгівлі коноплею

Харків. 26 березня. УНІАН. У Харкові за підозрою у торгівлі наркотиками затриманий капітан міліції, оперуповноважений сектору боротьби з незаконним обігом наркотиків одного з райвідділів міста.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Олександра Бабікова.

За його даними, факт збуту наркотиків працівником міліції було задокументовано при проведенні оперативної закупівлі – правоохоронець торгував коноплею.

О.Бабіков зазначив, що наркотики міліціонер придбав у невстановленої особи, зберігав та перевозив у власному автомобілі. Прокурор зазначив, що в автомобілі затриманого також знайшли шприц із невстановленою речовиною, який переданий на експертизу.

Міліціонеру оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут особливо небезпечної наркотичної речовини) та ч. 3. ст. 364 (зловживання службовими повноваженнями працівником правоохоронного органу) КК України.

Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Розглядається питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення його від посади.