Добкін допускає можливість розпуску Верховної Ради

Харків. 3 квітня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін допускає можливість розпуску нинішнього складу Верхової ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я сьогодні як політик, як громадянин України, спостерігаю за тим, що відбувається у Верховній Раді, і не бачу можливості її подальшого функціонування», - заявив М.Добкін.

На думку губернатора, нинішній парламент не демонструє ефективної роботи, а його трибуна використовується депутатами для самопіару, тоді як суспільству ніколи чекати завершення каденції, аби обрати нову Верховну Раду.

«Де-юре вона буде існувати як конституційний та законодавчий орган, але де-факто користі від цього не буде нікому. Чекати завершення каденції цієї Верховної Ради, щоб обрати нових депутатів, у нас немає ні часу, ні можливостей. Я не наділений повноваженнями ухвалювати якісь рішення, пов`язані з роботою Верховної Ради, але така можливість є у мешканців України. Скористаються вони нею чи ні – залежить від них самих», - сказав М.Добкін

Коментуючи звернення деяких громадських організації Харківщини до Президента України Віктора Януковича з проханням розпустити Верховну Раду і призначити нові парламентські вибори, М.Добкін сказав: «Чи реалізується ця ініціатива, не можу сказати. Люди скажуть. Якщо це близько людям, вони це підтримають, не тільки в Харкові. Якщо люди цього не хочуть, то цього ніхто не зможе зробити ні за вказівкою, ні під тиском... Давайте почекаємо. Гадаю, що Верховна Рада робить усе можливе для того, щоб люди не лише в Харкові, але і в інших регіонах привселюдно заявляли свою незгоду з такою недержавною політикою, яку сьогодні демонструють ті, що сьогодні не дають працювати найвищому законодавчому органу».

Губернатор нагадав, що в українському законодавстві існує закон про проведення референдуму з волі народу, і зараз у населення України є можливість провести такий референдум і таким чином самим знайти вихід зі складної ситуації. Але для цього, вважає він, ініціатива має надійти саме від людей.

Коментруючи створення у Харкові ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму щодо реформи парламенту М.Добкін сказав: «У Харкові крім того, що колись розщепили атом, були ухвалені й інші важливі для нашої держави рішення. Не дивно, якщо з Харкова буде виходити ініціатива щодо референдуму, адже у нас дуже багато освічених та політично активних людей. Якщо таке рішення близьке людям, то вони його підтримають не тільки в Харкові, але й в інших регіонах, а якщо люди цього не захочуть – ніхто не може вплинути на їх рішення».

Як повідомляв УНІАН, в середині березня ц.р. учасники конференції громадських організацій - членів «Єдиної соціальної мережі» Харкова ухвалили резолюцію про звернення до Президента України Віктора Януковича з проханням розпустити Верховну Раду і призначити нові парламентські вибори.

За словами віце-президента громадської організації інвалідів «Креавіта» Олени Шингарьової, резолюцію передадуть Президентові України і будуть чекати відповіді протягом 10 днів. Якщо реакції на це звернення не наступить, представники громадських організації створять ініціативну групу для збору підписів на проведення народного референдуму.

Згідно з резолюцією, на референдум пропонується винести такі питання: скоротити чисельність Верховної Ради до 300 народних депутатів, увести другу палату парламенту, яка повинна складатися з представників регіонів. Головним завданням другої палати парламенту має стати законодавче забезпечення розвитку регіонів країни. Ця палата повинна мати контрольні повноваження з виконання законів та володіти правом вето, повністю скасувати депутатську недоторканність, вибори до Верховної Ради провести виключно за мажоритарною системою.