Міліція візьметься по-новому за розкриття вбивства судді Трофимова

Харків. 17 квітня. УНІАН. Керівництво Харківської міліції обновило склад слідчої групи, яка працює над розкриттям убивства судді Володимира Трофимова та його сім`ї.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань зв`язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області, про це заявив начальник обласної міліції Олег Демченко.

«Я виїжджав на місце цієї трагічної події. Звичайно, через багато днів після того, що сталося. Але кожен злочин залишає свій слід. І його потрібно побачити. При вивченні матеріалів розслідування в цій історії стало видно багато «чорних плям», на які я як нова людина одразу звернув увагу. Зараз оновлено слідчо-оперативну групу, яка працює у цій справі», - сказав О.Демченко.

Він також визнав, що в роботі попередньої групи було допущено низку помилок. «Так, були помилки. Були деякі речі, ряд моментів, на які, на жаль, не звернули уваги. Підготовлено новий комплекс оперативно-розшукових заходів», - зазначив начальник ГУМВС.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2012 року в Харкові невідомі вбили суддю районного суду Фрунзе Харкова В.Трофимова та ще трьох членів його сім`ї.

За даними міліції, обезголовлені трупи виявив у квартирі судді близький родич загиблих. Було вбито: 58-річного В.Трофимова, його 59-річну дружину, їхнього 30-річного сина і 29-річну цивільну дружину сина. Вбивці забрали з місця злочину відрізані голови убитих.