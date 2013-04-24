«Харківські угоди» обіцяють збурення у Верховній Раді

Харків. 24 квітня. УНІАН. Народний депутат від Партії регіонів Віталій Калюжний зареєстрував у Верховній Раді проект постанови про відхилення проекту закону про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

Як повідомляється на сайті парламенту, відповідним проектом постанови пропонується відхилити законопроект «Про денонсацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (№ 0003), внесений народним депутатом від «Батьківщини» Володимиром Яворівським.

Як відзначається у проекті закону В.Яворівського, зареєстрованого у ВР 12 грудня 2012 року, Угоду між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України, підписану 21 квітня 2010 року в Харкові, та ратифіковану Верховною Радою України 27 квітня 2010 року, пропонується денонсувати.

Крім того, Кабінет міністрів, згідно з проектом закону, має повідомити РФ про денонсацію Угоди.

Як відзначається у пояснювальній записці до законопроекту, згідно з вищезгаданою угодою, з 28 травня 2017 року на 25 років продовжується дія Угоди між Україною та РФ про статус та умови перебування Чорноморського флоту Росії на території України, Угоди між Україною і РФ про параметри поділу Чорноморського флоту та Угоди між урядом України і урядом РФ про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Росії на території України від 28 травня 1997 року з подальшим автоматичним подовженням на наступні п’ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про припинення їхньої дії не пізніше, ніж за один рік до завершення терміну дії.

Таким чином, зазначається у пояснювальній записці, після 2042 року відбувається автоматичне подовження оренди військової бази в Севастополі без будь-яких часових обмежень.

Ця норма суперечить частині 7 статті 17 та пункту 14 Перехідних положень Конституції України, згідно з якими на території України не допускається розташування іноземних військових баз, а використання існуючих військових баз на території України для перебування іноземних військових формувань має характер тимчасовості, йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, у пояснювальній записці зазначається, що Угода між Україною та РФ з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України була підписана і ратифікована всупереч національним інтересам України, тому має антиконституційний та антидержавний характер, ставить під загрозу національну й економічну безпеку України, несе постійну загрозу державному суверенітету України та її територіальній цілісності.

Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» був ухвалений без попереднього розгляду у Конституційному Суді України на предмет її відповідності вимогам Конституції України, також зазначається у пояснювальній записці.

На знімку: атмосфера у Верховній Раді останніми місяцями.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА