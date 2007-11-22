ТВК розглядає «питання Самусєва»

Харків. 22 листопада. УНІАН. Сьогодні обласна територіальна виборча комісія розгляне «питання Віталія САМУСЄВА» - депутата Харківської обласної ради, рішення про виключення якого з депутатського корпусу ухвалила спільна конференція обласної та міської парторганізацій Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, у ці хвилини має розпочатися засідання тервиборчкому.

Напередодні на прес-конференції В.САМУСЄВ назвав незаконним рішення партконференції. Він попередив тервиборчком про можливі наслідки у разі позбавлення його депутатства.

21 листопада на сесії Харківської міськради було виведено з її складу депутата В’ячеслава КАРТАВИХ, котрий, як і В.САМУСЄВ, був виключений з Партії регіонів.