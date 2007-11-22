Фельдман не веде переговорів з Добкіним і Кернесом про перемир’я

Харків. 22 листопада. УНІАН. Народний Депутат України від БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН подає в суд на видання «Деловая столица», яке в №46 (340) від 12 листопада 2007 року опублікувало статтю А.ЧЕРНЕНКА «Фельдман здається. Замість усунення мера БЮТ укладає мир з харківськими регіоналами».

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі О.ФЕЛЬДМАНА.

В статті з посиланням на власні анонімні джерела в оточенні народного депутата було сказано, що О.ФЕЛЬДМАН має намір укласти перемир’я з владою Харкова. Більше того, за словами автора публікації, О.ФЕЛЬДМАН провадить переговори з мером Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ, які, за прогнозами А.ЧЕРНЕНКА, завершуються бізнес-компромісом і пактом про ненапад.

Як зазначив сам О.ФЕЛЬДМАН, подібні пропозиції є повною нісенітницею. «Жодних переговорів немає і бути не може. Це мій офіційний месидж міській владі Харкова», - сказав депутат-бютівець.