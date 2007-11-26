З держрезерву вкрадено продукції на 31 млн.грн.

Харків. 26 листопада. УНІАН. Прокуратурою області порушено кримінальну справу за фактом розтрати матеріальних цінностей державного матеріального резерву в особливо великих розмірах службовими особами одного з державних підприємств області за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника відділу прокуратури області Андрій ЮХНО, слідство встановило, зокрема, нестачу 162 тис. 600 т цукру-піску на суму понад 386 тис. грн., майже 19,5 тис. банок м’ясних консервів на суму понад 204 тис. грн., автогуми на суму близько 168 тис. грн., 118 тис. 763 декалітрів етилового спирту на суму 30,3 млн. грн. тощо.

Всього за результатами інвентаризації встановлено нестачу матеріальних цінностей державного резерву внаслідок незабезпечення його зберігання на загальну суму понад 31 млн. грн.

А.ЮХНО зазначив, що згідно зі статтею 12 Закону України «Про державний матеріальний резерв» державний резерв матеріальних цінностей є недоторканним і може використовуватися лише за рішенням Кабінету Міністрів України.

За такі дії службових осіб Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.