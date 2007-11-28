ХТЗ представив техніку на «Вороніжагро»

Харків. 28 листопада. УНІАН. ВАТ «Харківський тракторний завод» продемонстрував на виставці «Вороніжагро-2007», яка проходила з 14 по 16 листопада у Воронежі (Росія), свою продукцію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Торговому домі ВАТ «ХТЗ», моделі тракторів загального призначення ХТЗ-17221 та машини малої потужності ХТЗ-3510 на виставці представив дилер ХТЗ у Воронезькій області ТОВ «Вороніжкомплект».

На робочій нараді з головними інженерами райуправлінь сільського господарства, агрофірм та керівниками великих господарств виступив директор Московського представництва «ХТЗ» в Російській Федерації Василь ЗАКАЛЮЖНИЙ. Фахівець ознайомив учасників наради з продукцією, яку сьогодні випускає ХТЗ, станом та перспективами розвитку виробництва, відповів на запитання про конструкторські особливості заводської техніки, підготовку до випуску більш потужних модифікацій, контрафактної продукції, про дилерське партнерство з ТОВ «Вороніжкомплект».

На виставці, у якій брали участь понад 100 підприємств, фірм та організацій, були представлені трактори, комбайни, навісні та причіпні знаряддя, сільськогосподарський транспорт, обладнання для ферм, елеваторів, сховищ сільгосппродукції, а також для обробки сільгосппродукції, повідомили у Торговому домі.