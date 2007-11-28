У харків’янина вилучено обріз карабіна
08:49, 28 листопада 2007Харьків
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Зброя невстановленої марки
Харків. 28 листопада. УНІАН. Працівники Ленінського райвідділу міліції Харкова біля одного з будинків по вул. Полтавський шлях вилучили у мешканця міста обріз карабіна невстановленої марки калібру 7,62 мм.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі громадських зв’язків обласної міліції.
Вилучену зброю направлено на дослідження. Мета та місце придбання встановлюються, повідомили в ЦГЗ.
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