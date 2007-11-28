Помер Георгій Сєліхов
11:38, 28 листопада 2007Харьків
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Попрощаються з керівником ХАТОБ у четвер
Харків. 28 листопада. УНІАН. Після тривалої хвороби помер Георгій СЄЛІХОВ – багаторічний керівник Харківського театру опери і балету ім. М.Лисенка.
Свої співчуття його близьким і рідним висловила Харківська обласна рада.
«Харківщина зазнала тяжкої втрати. Георгій Валентинович був яскравою особистістю, високоморальною і щирою людиною, яка віддавала всі свої сили розвитку культури нашого краю», - йдеться у повідомленні облради.
Прощання з Г.СЄЛІХОВИМ відбудеться у четвер, 29 листопада.
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