Харків. 28 листопада. УНІАН. Після тривалої хвороби помер Георгій СЄЛІХОВ – багаторічний керівник Харківського театру опери і балету ім. М.Лисенка.

Свої співчуття його близьким і рідним висловила Харківська обласна рада.

«Харківщина зазнала тяжкої втрати. Георгій Валентинович був яскравою особистістю, високоморальною і щирою людиною, яка віддавала всі свої сили розвитку культури нашого краю», - йдеться у повідомленні облради.

Прощання з Г.СЄЛІХОВИМ відбудеться у четвер, 29 листопада.