Винесено вирок правоохоронцям

Харків. 28 листопада. УНІАН. Набув чинності вирок Первомайського міськрайсуду за кримінальною справою, яка була порушена за матеріалами Управління СБУ в Харківській області з приводу припинення протиправної діяльності співробітників одного з райвідділів обласної міліції.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі СБУ в Харківській області, за намір отримати хабар у сумі 1000 доларів до 3 і 2,5 років засуджені дільничний інспектор міліції та начальником відділення дільничних інспекторів.

Хабар призначався за винесення постанови про відмову у порушенні кримінальної справи стосовно підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень людині.

Обидва засуджених також позбавлені права обіймати посади в правоохоронних органах терміном на 3 роки.