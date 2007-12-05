«Преса-Харків»: «влада займається грабежем»

Харків. 5 грудня. УНІАН. Керівництво ТОВ «Преса-Харків» називає грабежем процес знесення владою Харкова газетних кіосків, які належать цьому товариству, певним їх власникам чи то орендарям.

Так прокоментував кореспонденту УНІАН факт демонтажу ще одного кіоску у Харкові директор ТОВ «Преса-Харків» Ігор ДЕГТЯР.

За його словами, 4 грудня близько 10-ї вечора на Московському проспекті було знесено вже третій газетний кіоск. «Під’їхали вантажівка, автокран, завантажили сам кіоск, а також товар з нього, і без пояснень і пред’явлення документів вивезли все у невідомому напрямку», - повідомив директор.

«Я вважаю це грабежем, оскільки тут наявний склад злочину, і відповідна заява вже подана до правоохоронних органів», - заявив І.ДЕГТЯР.

Він пояснив, що рішення Господарського суду Харківської області «за позовом прокуратури Харкова в інтересах міської лади» оскаржується у Вищому господарському суді України і до остаточної його ухвали ніхто не має права зносити кіоски. Крім того, зазначив І.ДЕГТЯР, даний кіоск на Московському проспекті є власністю підприємця, а судове рішення приймалося стосовно товариства «Преса-Харків», «і цей факт додатково свідчить поро незаконність дій влади».

І.ДЕГТЯР зазначив при цьому, що серед колективу ТОВ «Преса-Харків» і підприємців та орендарів кіосків «давно наростає велике невдоволення діями влади, провадилася низка акцій протесту, і це матиме своє продовження».