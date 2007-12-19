У сумчан цуплять стародавні монети

22:14, 19 грудня 2007
Харьків
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Прикордонники затримали росіянина

Сумська область. 19 грудня. УНІАН. Монети XIV-XV століття та печатку XI століття виявили прикордонники Сумського прикордонного загону спільно зі співробітниками СБУ та Глухівської митниці під час прикордонно-митного контролю потяга сполученням „Київ-Москва” в пункті контролю „Хутір Михайлівський”.

Як повідомив УНІАН прес-секретар Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, про можливе переміщення через державний кордон України старожитностей охоронців кордону попередили співробітники СБУ. 155 монет та печатку з металу білого кольору правоохоронці виявили в пакунку з соком, що стояв на столику в купе та за обшивкою полиці вагону. Їх намагався провезти 30-річний громадянин РФ.

Монети та печатку вилучено за встановленим порядком та передано співробітникам митниці, їх власника затримано. Історичну та культурну цінність виявлених старожитностей встановлюють відповідні фахівці.

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