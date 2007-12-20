На Харківщині оголошено штормове попередження

Харків. 20 грудня. УНІАН. У зв’язку з наближенням різкої зміни погоди в Харківській області оголошено штормове попередження.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій Харківської облдержадміністрації.

За даними обласного гідрометцентру, вночі в області та Харкові очікується сильні пориви вітру швидкістю до 15-20 м/сек, подекуди невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця. Температура по області - від мінус 4 до плюс 5 градусів, у Харкові - близько нуля.