Добкін: хотілося більшого

Харків. 27 грудня. УНІАН. Роком політичної нестабільності, яка так чи інакше вплинула на роботу влади, назвав 2007 рік Харківський міський голова Михайло ДОБКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, так керівник міста висловився сьогодні на прес-конференції, підбиваючи підсумки року.

«Не було політичної стабільності, не було можливості працювати у тому режимі, який дозволив би реалізувати абсолютно все. Але, тим не менше, я не хотів би, щоб у когось склалося враження, що 2007 треба відносити в пасив, а не в актив. Було зроблено дуже багато», - сказав М.ДОБКІН.

За його словами, вдалося, зокрема, значно зміцнити матеріально-технічну базу житлово-комунального господарства, охорони здоров’я - на 80% оновлений парк швидкої медичної допомоги, навести лад у сфері земельних відносин, увійти в завершальний етап розробки плану забудови міста, визначити архітектурний ареол Харкова, сформульовано чіткі правила для всіх, хто приходить будувати в центрі місті. Також вдалося, зазначив мер, домогтися зростання в ціні нової нерухомості в центральній частині міста.

«Сьогодні Харків динамічно розвивається, - сказав М.ДОБКІН, - набуває того вигляду, якого ми заслуговуємо і хочемо мати, вибирається з тієї ями, в яку він потрапив і знаходився років п’ять, - він звідти вибереться і стане одним найкрасивіших міст».

У ході прес-конференції пролунали імена деяких відомих харків’ян, вчинки і діяльність яких, на думку мера, не спряли стабільності і створенню доброго іміджу міста. «Хочеться тиші», - резюмував міський голова».

Він привітав журналістів і всіх харків’ян з наступаючим Новим роком і повідомив, що сам «через день відбуває у залужену відпустку».