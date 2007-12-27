Добкін про бюджет: нас ніхто не питав

Харків. 27 грудня. УНІАН. Харківський міський голова Михайло ДОБКІН виступає за необхідність тіснішої взаємодії уряду з владою на місцях при формуванні державного бюджету.

Про це мер Харкова сказав сьогодні на прес-конференції.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами М.ДОБКІНА, після сформування нового уряду не було активного спілкування з питань держбюджету між центром і містом, зокрема, з ініціативи Києва.

«А у нас хто-небудь спитав. В уряді формують бюджет і рапортують, що на Кабміні бюджет прийнятий. Я не знаю, як колеги мої з інших міст, але в міста Харкова взагалі ніхто не поцікавився взагалі нічим», - сказав М.ДОБКІН.

Говорячи про зроблене, мер повідомив, що влада Харкова направила Міністру фінансів Віктору ПИНЗЕНИКУ листа, у якому окреслила три найважливіші напрямки фінансування для Харкова. За його словами, це кошти на будівництво метрополітену, забезпечення роботи міського електротранспорту, зокрема, в тій частині, яку повинна компенсувати держава за проїзд пільгового контингенту. І третє – мер наголосив на необхідності збереження домовленостей з попереднім урядом - це безпосередні субвенції для міста, обминаючи обласний бюджет.

М.ДОБКІН зазначив, що раніше він звертався до Прем`єр-міністра і міністра фінансів з проханням дати можливість великим обласним містам, зокрема, таким, як Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, проводити тендери самостійно, а не чекати, поки їх проведе область, після чого одержати фінансування в листопаді, коли деякі роботи вже згідно з законом проводити не можна.

Торкаючись фінансування будівництва метрополітену, М.ДОБКІН висловив сподівання, що Харкову, по-перше, повернуть все те, що не було дофінасовано, а це 50 млн. грн. з спецфонду. І, по-друге, з урахуванням тих змін, які були подані в Міністерство транспорту і зв`язку всіма дирекціями будівництва метрополітену з різних міст, в повному обсязі профінансують роботу наступного року. Ця сума становить близько 120-130 млн. грн.