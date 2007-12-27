Кожному немовляті – альбом

Харків. 27 грудня. УНІАН. Від народження і до... Альбоми, де батьки вестимуть щоденник малюка, міська влада має намір дарувати кожній дитині, що народилася з січня 2008 року. Акція безстрокова, сподівається міський голова Михайло Добкін.

«Щоб людина, що народилася з початку року, приходила в наше місто з маленьким, але вже своїм подарунком», - додає міський голова. Альбоми він презентував сьогодні на прес-конференції, повідомляє Медіапорт.

Листи з графами для записів, великий формат, зелена обкладинка. Колір – символічний, пояснює мер, у Харкова – зелений колір.

Михайло Добкін, Харківський міський голова: «Тут будуть всілякі написи: коли народився, якою була вага, який зріст, все те, що особисто в моєму альбомі написано. Коли я народився, не було ще можливості друкувати такі альбоми».

У альбомах є і вільне місце – для фантазії батьків, говорить він. І жартома додає: «Альбоми будуть стимулом для збільшення народжуваності».