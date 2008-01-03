Сьогодні в області вночі мороз сягне - 24
18:42, 03 січня 2008Харьків
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Очікується сильний вітер
Харків. 3 січня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області вночі очікується суттєве пониження температури.
За даними синоптиків, температура в Харкові становитиме 18 – 20 градусів морозу, в області – 16-21, місцями до мінус 24. Вночі в області також очікується сильний північно-східний вітер швидкістю до 15-20 м/сек.
Така погода утримається до 6-7 січня.
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