Сьогодні в області вночі мороз сягне - 24

Очікується сильний вітер

Харків. 3 січня. УНІАН. Сьогодні в Харківській області вночі очікується суттєве пониження температури. За даними синоптиків, температура в Харкові становитиме 18 – 20 градусів морозу, в області – 16-21, місцями до мінус 24. Вночі в області також очікується сильний північно-східний вітер швидкістю до 15-20 м/сек. Така погода утримається до 6-7 січня.

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