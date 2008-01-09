Компанія «ТММ» ввела в експлуатацію житловий комплекс «Атол»

Харків. 9 січня. УНІАН. Компанія «ТММ» у грудні 2007 року ввела в експлуатацію житловий комплекс «Атол» у Харкові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, комплекс розташований по вул. Клапцова, 52-54.

У повідомленні вказується, що компанія завершила будівництво комплексу з уведенням в експлуатацію його четвертої черги - офісних приміщень загальною площею 1829 кв. м.

Житловий комплекс «Атол» розташований поблизу вулиці Полтавський Шлях і станції метро «Холодна гора». Будівля складається з трьох секцій на 2, 9 і 10 поверхів.

Довідка УНІАН. Промислово-фінансова група «ТММ» створена в 1992 році, працює у сфері будівництва, постачань енергогенеруючого устаткування і торгівлі. «ТММ» - один з провідних девелоперів і забудівників житлової нерухомості в бізнес- та елітсегментах.

Загальна площа проектів компанії, реалізованих упродовж 1994-2006 років, становить 324 661 кв. м. Ще близько 805 496 кв. м знаходиться в процесі будівництва і проектування.