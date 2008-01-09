Первомайський вижив – прес-служба ОДА

Харків. 9 січня. УНІАН. Станом на 8 січня теплопостачання Первомайського після аварії насосу на ТЕЦ ДП «Енергохімпром», яка сталася вранці 4 січня, повністю забезпечене.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, всі системи працюють у штатному режимі.

Заступник губернатора Володимир БАБАЄВ провів у Первомайському виїзне засідання обласної комісії з питань надзвичайних ситуацій. Комісія прийняла рішення про остаточну ліквідацію пошкоджень на магістральному теплопроводі діаметром 500-600 мм.

Всі роботи будуть виконані після 12 січня, коли за прогнозом Гідрометцентру температура навколишнього середовища підніметься до відмітки, яка дозволить виконати остаточні ремонтні роботи на теплотрасі.

Як наголосив В.БАБАЄВ, всі заклади освіти, охорони здоров’я, культури міста, а також житлові будинки опалюються.