Шурма розкаже про здоров’я харків’ян

Харків. 9 січня. УНІАН. Сьогодні заступник міського голови – директор Департаменту охорони здоров’я та соціальних питань Ігор ШУРМА візьме участь у прямому ефірі програми «Міська середа» на 7 телеканалі о 19.30.

Як повідомляє прес-служба Харківської міськради, мова піде про підсумки Року охорони здоров’я у Харкові - 2007 та перспективи розвитку медичних закладів міста у 2008 році.