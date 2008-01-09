У парламенті ініціюють перевибори мерів

Харків. 9 січня. УНІАН. Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування рекомендує Верховній раді України призначити позачергові вибори окремих сільських, селищних та міських голів на неділю 16 березня 2008 р.

Як повідомляє сайт ВРУ, своє рішення Комітет ухвалив після обговорення інформації заступника голови Комітету - народного депутата України Юрія КЛЮЧКОВСЬКОГО про звернення місцевих рад щодо дострокового припинення повноважень сільських селищних, міських голів.

Члени Комітету звертали увагу на те, що відповідно до норм статті 85 Конституції України, статей 14 і 15 Закону «Про вибори депутатів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», позачергові вибори сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною радою України у разі дострокового припинення повноважень відповідного голови на неділю не пізніш як за 70 днів до дня виборів.

З огляду на це, Комітет вирішив рекомендувати парламенту призначити позачергові вибори на неділю 16 березня 2008 р., а також доручити Ю.КЛЮЧКОВСЬКОМУ. виступити на пленарному засіданні Верховної ради України з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2007 р. голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ зробив до Верховної ради України подання про призначення дострокових виборів Харківського міського голови та Харківської міськради. Про підтримку ініціативи А.АВАКОВА заявили фракції «Нашої України» та БЮТ в обласній та міській радах.