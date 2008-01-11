Харків’яни попрощалися з Тарабариновим

Харків. 11 січня. УНІАН. Сьогодні харків’яни попрощалися з Леонідом ТАРАБАРИНОВИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, церемонія прощання з народним артистом СРСР і України, актором Харківського театру ім. Шевченка, де він працював усе життя, відбулася на сцені цього театру.

У громадській панахиді взяли участь представники театральної громадськості, шанувальники таланту Л.ТАРАБАРИНОВА, представники влади.

Актор помер 6 січня на 80-му році життя. Його поховали на 13-му міському кладовищі.

Довідка УНІАН. Л.ТАРАБАРИНОВ народився 8 листопада 1928 р. на Сумщині. У 1955 р. закінчив Харківський театральний інститут, після чого понад 40 років працював актором Харківського українського драматичного театру імені Т.Шевченка. З кінця 60-х викладав у Харківському університеті мистецтв ім. І.Котляревського. Також знімався у кіно. У 1972 р. отримав звання народного артиста СРСР. Серед ролей Л.ТАРАБАРИНОВА –Ярема («Гайдамаки» Т. Г. Шевченка), Михайло («Суєта» І. Карпенка-Карого), Шпак («Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ’яненка), Федір Протасов («Живий труп» Л. Толстого), Тев’є («П’ять брильянтів Тев’є-молочника» за Шолом-Алейхемом», Лір («Король Лір» В. Шекспіра), Дон Жуан («Кам’яний господар» Лесі Українки), Микола Задорожний («Украдене щастя» І. Франка), Чебутикін, Фірс («Три сестри), «Вишневий сад» А. Чехова). Останніми були його роботи у виставах «Один день Івана Денисовича» (О.Солженіцина) та «Гольдоні, Венеція» у постановці Андрія ЖОЛДАКА.