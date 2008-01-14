В селищі Комуніст-1 ліквідовують наслідки замерзання труб

Харків. 14 січня. УНІАН. Сім ремонтних бригад працюють над ліквідацією наслідків замерзання системи опалення чотирьох 8-поверхових студентських гуртожитків у селищі Комуніст-1 Харківського району на території учбового містечка Харківського національного аграрного університету ім. Докучаєва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в облуправлінні з питань надзвичайних ситуацій, розрив труби в системі стався ще наприкінці грудня, студенти роз’їхалися по домівках, а воду після аварії в кількох гуртожитках злито не було. Від замерзання полопалися труби, радіатори тощо. Водночас, у житлових будинках наслідки аварії були ліквідовані завчасно.

На сьогодні в студмістечку працюють близько 40 комунальників. Стоїть завдання підготувати приміщенні до 21 січня – до цього часу мешканці гуртожитків перебувають на різдвяних канікулах.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління МНС в Харківській області. Вирішується питання матеріальної і технічної допомоги університету.