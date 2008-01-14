В Тишках під час пожежі загинуло двоє людей
09:16, 14 січня 2008Харьків
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Загорання сталося через необережність
Харків. 14 січня. УНІАН. У селі Руські Тишки Харківського району у приватному житловому будинку через необережне поводження з вогнем при палінні виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 особи.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, пожежу ліквідовували два відділення Державної пожежної охорони МНС.
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