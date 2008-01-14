У Харкові судитимуть двох офіцерів міліції

Прокуратура Харкова передала до суду справу за обвинуваченням старшого оперуповноваженого та оперуповноваженого відділу карного розшуку одного з районних відділів Головного управління МВС України в Харківській області в одержанні хабара у великому розмірі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури області з посиланням на начальника відділу прокуратури Олександра ЦИМБАЛІСТЕНКА, офіцери міліції вимагали та отримали хабара у розмірі 3 тис. дол. за приховування від реєстрації та перевірки факту порушення порядку видачі кредиту.

Правоохоронцям висунуте обвинувачення за ч.2 ст.368 та ч.1 ст.365 Кримінального кодексу України (одержання хабара у великому розмірі або службовою особою, яка займає відповідальне становище, або поєднане з вимаганням хабара; перевищення службових повноважень).

Якщо в суді буде доведено їхню вину, то згідно з Кримінальним кодексом лише одержання хабара карається у цьому випадку позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна, зазначив О. ЦИМБАЛІСТЕНКО.