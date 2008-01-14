Депутати облради: 400 тис. на російську мову, «и никаких гвоздей»

Харків. 14 січня. УНІАН. Члени постійної комісії з питань забезпечення прав людини, свободи слова та інформації Харківської облради висловилися за те, щоб 2008 року була повністю профінансована програма розвитку та використання російської мови в Харківській області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облради, свою позицію члени комісії висловили після заслуховування інформації начальника Головного управління фінансів Харківської облдержадміністрації, який повідомив, що на найближчій сесії облради депутатам буде запропоновано затвердити проект рішення про обласний бюджет на 2008 р., у якому Мінфіном України визначені витрати обласного бюджету по захищених статтях – з оплати енергоносіїв, продуктів харчування, медикаментів, а також з виплати зарплати в бюджетній сфері.

За інформацією начальника управління, кошти для виконання обласних програм будуть розподілятися на сесії облради за пропозиціями профільних управлінь облдержадміністрації.

Депутати наголосили на необхідності 100-відсоткового фінансування обласних програм, профільних для комісії. Зокрема, що стосується Програми розвитку та використання російської мови в Харківській області, на яку, за рішенням обласної ради, щорічно повинно виділятися 400 тис. грн. державних коштів.