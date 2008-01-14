У Харкові завершився «Турнір 1000 команд»

Харків. 14 січня. УНІАН. Переможцями VII обласних змагань «Турнір 1000 команд» стали юні футболісти Куп’янська.

Як повідомляє сайт облдержадміністрації, у фінальній грі турніру, яка відбулася 13 січня в спортивному комплексі «Локомотив», куп’янці здобули перемогу над ровесниками з Чугуєва з рахунком 1:0.

Як відзначив на урочистому закритті турніру голова облдержадміністрації Арсен ААВАКОВ, цей турнір проводиться не заради футбольних професіоналів, а заради того, щоб сотні і тисячі хлоп`ят нашої області були зайняті корисною справою, яка дозволяє їм рости, підніматися, виховувати в собі бійцівські якості.

«Цей турнір – свято для Харківської області, його можна назвати початком святкування 100-річчя харківського футболу», - зазначив А.АВАКОВ.

«Турнір 1000 команд» проводиться в області вже 7 років поспіль і, як вважає засновник турніру, народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН, кожного разу демонструє лідерство Харківщини у справі розвитку масового дитячого футболу. За час свого існування турнір набув небаченого розмаху, перетворився на яскраву подію, що запам`ятовується, став свого роду візиткою харківського дитячого футболу.

Загальна кількість учасників, які взяли участь в турнірі за 7 років, перевищила 450 тисяч чоловік. Але ще до досягнення цієї планки в 2003 р. Європейська спілка футбольних асоціацій (UEFA) назвала харківський турнір одним з найбільших у Європі.

Ще одне важливе досягнення – це сенсаційні перемоги, які команди-переможниці турніру щорічно беруть над своїми однолітками з провідних футбольних клубів Європи. У числі «жертв» юних харків`ян опинилися навіть такі імениті команди, як «Челсі», «Лідс», «Борусія Дортмунд».

Про зростання популярності «Турніру 1000 команд» свідчить і той факт, що Федерація футболу України включила його в свій офіційний календар ігор.

Але головне досягнення «Турніру 1000 команд» – навіть не в його розмаху. О.ФЕЛЬДМАН так визначив головну мету змагань: зацікавити якомога більше дітей спортом і відвернути їх від безцільного вуличного проведення часу, подарувати їм яскраве спортивне свято, азарт чесної боротьби і, звичайно, спогади про найперші перемоги.

В іграх турніру цього року взяли участь понад 80 тисяч хлопчиків і дівчат з 850 шкіл Харківської області.

Як відзначив, звертаючись до юних футболістів, перший заступник губернатора, голова Харківської обласної Федерації футболу, член виконкому Федерації футболу України Володимир БАБАЄВ, «Турнір 1000 команд» є чудовим підтвердженням тому, що в українського футболу велике майбутнє. Як вважає В.БАБАЄВ, воно багато в чому залежатиме саме від тих хлопчиків і дівчат, які сьогодні беруть участь в іграх турніру.

Від імені Федерації футболу України В.БАБАЄВ вручив почесну грамоту засновникові турніру О.ФЕЛЬДМАНУ. Подарунки, грамоти і кубки переможцям турніру в різних групах вручили А.АВАКОВ, О.ФЕЛЬДМАН, В,БАБАЄВ, голова Ради засновників концерну «АВЕК» Борис ФЕЛЬДМАН, народні депутати України Валерій КАМЧАТНИЙ, Олексій ЛОГВИНЕНКО, Олег ГЕЙМАН.

Довідка: «Турнір тисячі команд» - щорічні регіональні дитячі змагання з футболу. Вважаються найбільшими регіональними дитячими футбольними змаганнями у Європі. Беруть участь хлопчики, а з 2004 року і дівчатка 10-12 років. Щорічно він охоплює близько 80 тис. учасників. Загальна ж кількість дітей, які брали в них участь за 7 років перевищила 450 тис. чоловік. Турнір проходить у декілька етапів. На першому, наймасовішому етапі, він проходить в усіх 887 школах Харківщини , м. Харкова і Харківської області (у 2007 році в змаганнях брало участь 7835 команд - майже 80 тис. юних футболістів).

Фінал турніру проходить під час зимових канікул. Переможці перших трьох Турнірів (команди з м. Купянська і с. Шаровки Валковського району) їздили до Англії, на «батьківщину футболу», де зустрічалися з однолітками з клубів «Челсі», «Фулхем», «Лідс». Влітку 2004 р. подібні зустрічі закінчилися сенсаційними перемогами над командами «Челсі» (4:2) і «Лідса» (4:1). Минулого року куп’янська команда - переможець «Турніру 1000 команд» 2006-2007 року з рахунком 3:1 перемогла юних футболістів з німецького клубу «Борусія Дортмунд». З 2006 р. призові поїздки за кордон отримують і команди дівчат.

«Турнір тисячі команд» – довгостроковий проект, що реалізується благодійним фондом Олександра ФЕЛЬДМАНА з 2001 р.. Соціальна місія проекту: відродження масового дитячо-юнацького спорту в цілому і футболу зокрема, пропаганда здорового способу життя серед підростаючого покоління; відволікання дітей та підлітків від негативних чинників «вулиці», надання шансу талановитим юним спортсменам реалізувати свої здібності і отримати поштовх на початок футбольної кар`єри. Головна відмінність «Турніру 1000 команд» від інших спортивних змагань полягає в тому, що він залучає до своєї орбіти максимальну кількість дітей Харківщини.