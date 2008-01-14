СБУ «накрила» розкрадачів землі

Харків. 14 січня. УНІАН. За матеріалами облуправління СБУ Харківська міжрайонна природоохоронна прокуратура порушила кримінальну справи за фактом самовільного зайняття на Харківщині земельної ділянки.

Як повідомили кореспонденту УНІА у прес-центрі Управлінням СБУ в Харківській області, встановлено, що посадові особи однієї з комерційних фірм самовільно зайняли земельну ділянку площею більш ніж 1,5 га під розробку піщаного кар`єру на території Харківського району.

За інформацією прес-центру, на цій земельній ділянці навколо кар`єру здійснено складання ґрунту та піску, а також без спеціального на те дозволу знято поверхневий родючий шар ґрунту. Внаслідок цих протиправних дій посадових осіб комерційної фірми державі заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 85 тис. грн.

Справу порушено за ознаками ч.1 ст.1971 Кримінального кодексу України (самовільне зайняття земельної ділянки).