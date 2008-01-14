Під Охтиркою розбився громадянин Росії

Харків. 14 січня. УНІАН. У місті Охтирка (Сумська область), що межує з Харківською областю, 20-річний водій автомобіля "Рено", рухаючись в напрямку автодороги Суми-Полтава-Олександрія, не впорався з керуванням і виїхав на узбіччя, де вдарився у дерево.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС України, наслідки необачності водія були трагічними: він сам та троє його ровесників-пасажирів легковика (громадянин Росії та дві студентки) від отриманих травм загинули на місці події.