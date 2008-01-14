Кернес став мером Харкова

Харків. 14 січня. УНІАН. Сьогодні Харківський міський голова Михайло Добкін перебуває у Дніпропетровську, де на прохання Правління Асоціації міст України і громад запланована робоча зустріч Прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко з членами Правління.

Як зазначає офіційний сайт міськради та міського голови, у зв’язку з цим М.Добкін видав розпорядження, яким повідомив, що “відбуває у відрядження до м. Дніпропетровська на 1 календарний день 14 січня 2008 року для участі у зустрічі з Прем`єр-міністром України”.

Другим пунктом цього документу М.Добкін, згіідно зі статтями 42 та 50 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", доручив на час свого відрядження повноваження міського голови покласти на секретаря міської ради Геннадія Кернеса.