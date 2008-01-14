Кушнарьову втановлять меморіальну дошку

Харків. 14 січня. УНІАН. 17 січня 2008 року виповнюється рік від дня смерті народного депутата України, одного з лідерів Партії регіонів Євгена Кушнарьова.

Як повідомляє офіційний сайт міськради, в роковини смерті 17 січня об 11.00 на міському кладовищі №2 (вул. Пушкінська, 102) відбудеться покладання квітів до його могили.

О 12.00 відбудеться відкриття меморіальної дошки Почесному громадянину м.Харкова Є.Кушнарьову на будівлі Харківського міськвиконкому (пл. Конституції, 7).

Як повідомляв УНІАН, Є.Кушнарьов помер 17 січня 2007 р. в Ізюмській лікарні від отриманого напередодні поранення на полюванні.

За фактом смерті Є.Кушнарьова прокуратура Харківської області порушила кримінальну справу за статтею «вбивство з необережності». Згідно з офіційною інформацією прокурора області Василя СИНЧУКА, Є.Кушнарьова було поранено пострілом з мисливського карабіна, який здійснив помічник-консультант народного депутата Дмитра ШЕНЦЕВА Дмитро ЗАВАЛЬНИЙ. У грудні 2007 р. В.СИНЧУК заявив, що розслідування у справі про загибель Є. Кушнарьова завершено.