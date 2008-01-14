ПРП хоче, щоб мером Харкова став Варченко

Харків. 14 січня. УНІАН. Конференція Харківської обласної організації партії «Реформи і Порядок» ухвалила рішення про свою обов’язкову участь у можливих дострокових виборах Харківського міського голови та Харківської міської ради.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації, делегати конференції запропонувала висунути претендентом на посаду мера Харкова керівника обласної організації ПРП Івана ВАРЧЕНКА.

Ініціатором таких рішень виступила міська організація ПРП. Рішення на конференції було ухвалене абсолютною більшістю голосів.

Сам І.ВАРЧЕНКО вважає, що питання перевиборів давно назріло, оскільки Харків, на його думку, «має вийти з того зачарованого кола, в яке місто потрапило останніми роками».

Коментуючи рішення конференції, він сказав в інтерв’ю кореспонденту УНІАН, що сьогодні, зокрема, «необхідна відкрита дискусія про Харків, про перспективи розвитку міста і його майбутнє».

Довідка УНІАН. І.ВАРЧЕНКО був кандидатом у народні депутати України на дострокових парламентських виборах восени 2007 р. за списком БЮТ (№207).

Як повідомляв УНІАН, 11 січня Комітет з питань державного будівництва та місцевого самоврядування створив робочу групу для підготовки проекту висновку щодо можливості призначення Верховною радою України позачергових місцевих виборів у Харкові. Робочій групі доручено підготувати проект висновку з цього питання в термін до 9 лютого 2008 р. та подати його на розгляд Комітету.