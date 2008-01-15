У парламенті створюється слідча комісія для перевірки діяльності Добкіна і Кернеса

Комітет з питань регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної ради України рекомендує парламенту розглянути проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії ВРУ з розслідування обставин щодо фактів порушення Конституції України, законів України міським головою Харкова Михайлом ДОБКІНИМ та секретарем Харківської міськради Геннадієм КЕРНЕСОМ у системі тарифних, майнових, земельних, бюджетних та фінансових відносин при виконанні ними своїх службових обов`язків.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією офіційного веб-сайту ВРУ, згідно з проектом постанови, який зареєстрований під №1115, головою ТСК пропонується обрати народного депутата Олега ЛЯШКА (фракція БЮТ), заступником голови - Василя ГРИЦАКА (Фракція Партії регіонів України).

До складу ТСК пропонується обрати народних депутатів Миколу КАТЕРИНЧУКА (НУНС), Олександра ТКАЧЕНКА (КПУ), Олега ЗАРУБІНСЬКОГО (Блок Литвина), Олександра ФЕЛЬДМАНА (БЮТ), Володимира МАЛИШЕВА (ПР), Руслана КНЯЗЕВИЧА (НУНС), Артема ПШОНКУ (ПР).

Згідно з проектом постанови, терміном діяльності ТСК визначено 6 місяців з дня прийняття документу, а її звіт про виконану роботу пропонується заслухати не пізніше 3-місячного терміну з дня прийняття проекту постанови.