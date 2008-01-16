”Зеніт-3SL” вивів на орбіту супутник Thuraya-3

Харків. 16 січня. УНІАН. У вівторок ракета-носій ”Зеніт-3SL”, у виробництві якої беруть участь деякі харківські підприємства комічної галузі, успішно вивела на задану орбіту супутник Thuraya-3.

У вівторок о 15.27.55 за київським часом відбулося відокремлення космічного апарата (КА) Thuraya-3 від розгінного блоку ДМ-SL. КА виведено на задану орбіту.

Про це сказано в повідомленні Федерального космічного агентства РФ, яке має в своєму розпорядженні УНІАН.

Відділення КА Thuraya-3 від розгінного блоку ДМ-SL пройшло в штатному режимі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 13.49 за київським часом із стартового майданчика плавучої платформи «Одіссей», що знаходиться в Тихому океані, було проведено успішний запуск українсько-російської ракети-носія ”Зеніт-3SL” з космічним апаратом Thuraya-3, призначеним для надання телекомунікаційних послуг, у рамках програми ”Морський старт” (Sea Launch).

Раніше запуск ракети був відкладений на невизначений термін через несприятливі погодні умов в районі старту.

Ракета ”Зеніт-3SL” – спільне виробництво Росії та України. Перший і другий ступені розроблені ДКБ ”Південне” і виготовлені ДП ”ВО ”Південмашзавод”. Третя ступінь (розгінний блок ДМ-SL) розроблений і виготовлений ВАТ ”Ракетно-космічна корпорація ”Енергія” ім. С.П.Корольова” (РКК ”Енергія”, м. Корольов, Московська область).

Компанія ”Морський старт” поки що єдина в світі здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного місця розташування точки старту ракети-носії ”Зеніт-3SL” можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж із наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною.