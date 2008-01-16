Причини аварії в Рогані розслідує комісія

Харків. 16 січня. УНІАН. У Харківському Національному аграрному університеті імені В. Докучаєва розпочала роботу комісія з розслідування аварії систем теплопостачання в студентських гуртожитках.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації з посиланням на першого заступника голови облдержадміністрації Володимира БАБАЄВА.

За його словами, комісія була створена наказом міністра агропромислової політики України за наполяганням керівництва Харківської облдержадміністрації. Її очолив перший заступник міністра Сергій МЕЛЬНИК.

«Ми попросили включити до складу комісії наших представників. Сьогодні з 9.00 ранку ця комісія почала працювати на території університету й розслідувати причини аварії. Думаю, за підсумками її роботи ми зможемо дати об`єктивну оцінку діям керівництва університету", - сказав В.БАБАЄВ у вівторок.

За інформацією В.БАБАЄВА, зараз 4 гуртожитки повністю виведено з ладу - в будівлях заморожені системи опалювання і водопостачання, а в деяких місцях - і системи каналізації: «Судіть самі - стояки розморожені, і в багатьох місцях є тріщини і пориви труб. Ці місця зараз складно виявити, оскільки немає течі. Якщо зараз почати обігрівати стояки, щоб спробувати запустити їх до експлуатації, то це лише затягне час виявлення поривів та інших дефектів на трубах і їх подальшу ліквідацію. Таким чином, лише на одних стояках ми можемо втратити тиждень часу. Я вважаю, що доведеться замінити приблизно 70% стояків. Така ж ситуація з радіаторами».

Крім того, повідомив В.БАБАЄВ, повністю промерзли стіни гуртожитків, а це в подальшому неминуче потребуватиме внутрішнього ремонту кімнат і приміщень: «Коли університет почав виконувати роботи своїми силами, в кімнати гуртожитків заходили ремонтники, зсовували ліжка до центру кімнат, скидали на них речі студентів й т.і. Неважко уявити, що може відбутися з речами при зниженій температурі й підвищеній вологості. Більше того, ліквідатори аварії додумалися запалити всі газові конфорки на плитах, щоб обігріти приміщення. Зараз студентів в університеті немає, а їхні речі знаходяться в кімнатах гуртожитку. Ректорат університету дотепер не спромігся оповістити людей, щоб вони повернулися до Харкова і, принаймні, розібрали своє майно».

В.БАБАЄВ вважає, що в даній ситуації ні університету, ні міністерству, якому цей університет безпосередньо підлеглий, не під силу впоратися з проблемами, що виникли: «Вони не виконають цю роботу. Тому необхідно створювати відповідний штаб й залучати з Харківського регіону ті сили, які проведуть роботи з усунення аварії. Гадаю, що очолювати штаб буде заступник голови облдержадміністрації Віктор ЗВЄРЄВ».

Аналізуючи причини того, що відбулося, В.БАБАЄВ відзначив, що проблеми аграрного університету з опалюванням виникли не в нинішньому році: «Вони почали опалювальний сезон на місяць пізніше інших. Наприкінці листопада - початку грудня приблизно два тижні студенти були відпущені із занять, оскільки існували проблеми з опалюванням гуртожитків. Під час канікул в університеті вирішили (комісії з розслідування аварії ще належить з`ясувати, хто саме ухвалив це рішення) зменшити подачу теплоносія в гуртожитках, щоб заощадити гроші на опалюванні. Повинен відмітити, що дуже багато питань в ході цього опалювального сезону вирішувалося непрофесійно».

Як повідомляв УНІАН, внаслідок аварії в тепломережі напередодні нового року сталося замерзання системи опалення чотирьох 8-поверхових студентських гуртожитків у селищі Комуніст-1 Харківського району на території учбового містечка Національного аграрного університету ім. В.Докучаєва.