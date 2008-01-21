«Турбоатом» продадуть першим

Кабінет міністрів України першими виставить на приватизаційний продаж в 2008 році держпакети акцій 19 підприємств.

Про це сказано в розпорядженні Кабміну №81-р, оприлюдненому на Урядовому сайті.

Відповідно до розпорядження, на першочерговий продаж в 2008 році планується виставити держпакети акцій ВАТ “Укртелеком” (67,79%), ВАТ “Одеський припортовий завод” (99,57%), ВАТ “Турбоатом” (75,22%), Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд (незавершене будівництво), ВАТ «Прикарпаттяобленерго» (25,02%), ВАТ “Львівобленерго” (26,98%), ВАТ “Енергопоставляюча компанія “Одесаобленерго” (25,01%), ВАТ “Полтаваобленерго” (25%+1 акція), ВАТ “Київський завод реле і автоматики” (58,9%), ВАТ “Київський мотоциклетний завод” (100%, продаж із земельною ділянкою), ВАТ “Тернопільське об`єднання “Текстерно” (25%+1 акція), ВАТ “Херсонський бавовняний комбінат” (25%+1 акція), ВАТ “Науково-виробнича фірма “Луганські акумулятори” (25%+1 акція), ВАТ “Завод “Маяк” (100%), ВАТ суднобудівна компанія “Феодосії “Море” (100%), ВАТ “Науково-виробничий комплекс “Київський завод автоматики імені Петровського” (93,07%), ВАТ “Науково-дослідний інститут електромеханічних приладів (44,44%), ВАТ “Енергопоставляюча компанія “Чернігівобленерго” (25%+1 акція), ВАТ “Сумиобленерго” (25%+1 акція).