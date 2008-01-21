Теплопостачання 30 будинків відновлено

Харків. 21 січня. УНІАН. У Харкові 18 січня стався порив теплового вводу в будинок (діаметр труби - 150 мм) та призупинено теплопостачання 30 двоповерхових житлових будинків.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, 19 січня аварійні роботи було завершено, але під час заповнення системи теплоносієм вийшла з ладу засувка на розподільчій тепловій камері.

У неділю вранці аварійні роботи, до яких залучалися три бригади комунального підприємства теплових мереж Московського району м. Харкова, завершено, теплопостачання відновлено.