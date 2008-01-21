Авакова непокоїть дерибан землі

Харків. 21 січня. УНІАН. Відсутність юридичної відповідальності депутатів ради призводить до земельного свавілля та безкарності.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, про це заявив губернатор Арсен АВАКОВ у своєму виступі на засіданні Ради національної безпеки та оборони, яка відбулась наприкінці тижня під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Торкаючись теми земельних питань у Харківської області та місті Харкові, А.АВАКОВ сказав: «Численні порушення земельного законодавства при прийнятті рішень органами місцевого самоврядування з питань надання, вилучення земельних ділянок, у тому числі Харківською міською радою, свідчать, на мій погляд, про свідоме ігнорування вимог закону та про відсутність належного контролю з боку прокуратури міста Харкова, яка, на відміну від місцевих державних адміністрацій, має всі важелі впливу. Наприклад, шляхом внесення протесту на незаконне рішення ради або приписів до посадових осіб про усунення того чи іншого порушення. У цьому сенсі, на жаль, спроби фізичних та юридичних осіб захистити у судовому порядку порушені права та законні інтереси розбиваються об судову систему».

Губернатор відмітив, що відсутність будь-якої юридичної відповідальності депутатів ради та самого колегіального органу, яким є сільська, селищна, міська рада, призводить дійсно до відкритого земельного свавілля та безкарності вищих посадових осіб місцевого самоврядування.

А.АВАКОВ наголосив, що лише проектом Закону України «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», які внесені Президентом України на розгляд Верховної ради України у січні 2008 р., передбачається право голови відповідної місцевої держадміністрації зупиняти дію неправомірних актів органів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду з адміністративним позовом.

«Сподіваюся, що Верховною радою України вказаний законопроект буде прийнято у повному обсязі», - сказав А.АВАКОВ.