Харків допоможе Дніпропетровську будувати метро

Харків. 21 січня. УНІАН. До будівництва двох нових станцій дніпропетровського метро «Парус-1» і «Парус-2» залучать як субпідрядника підприємство «Харківметробуд» зі своєю технікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Віктор СЕРГЄЄВ.

За його словами, харківські метробудівці починали спорудження метро у Дніпропетровську в кінці 80-х років минулого сторіччя, й добре знають специфіку місцевих грунтів і порід, а також володіють сучасними технологіями.

Початок будівництва станцій метро в правобережній частині Дніпропетровська «Парус-1» і «Парус-2» планується на перше півріччя 2008 р. Будівництво вестиметься відкритим способом.

На цей рік у держбюджеті України вже закладено 140 млн. грн. для продовження спорудження дніпропетровського метро в західному й східному напрямках. За словами В.СЕРГЄЄВА, зараз готується постанова Кабінету міністрів про збільшення фінансування до 870 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що після надання уряду плану-графіку робіт на будівництво нових станцій метро у Дніпропетровську на два роки з зазначенням термінів Кабмін ухвалить постанову про фінансування робіт у 2008 р.

«У 2008 році необхідно купити устаткування на суму 530 млн. грн. для прискорення будівництва, аби в 2009 або на початку 2010 року вийти на експлуатацію нових трьох станцій», - додала вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО критично сприйняла пропозиції залучити до будівництва компанії з Туреччини і Німеччини. Глава уряду переконана, що реалізацію проекту повинні здійснювати дніпропетровські метробудівці.

У свою чергу, голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Віктор БОНДАР звернувся до голови уряду з проханням передбачити в планованих змінах Державного бюджету на 2008 р. виділення субвенції в обсязі 870 млн. грн. за цільовим призначенням на будівництво метро.

В.БОНДАР уточнив, що 530 млн. грн. необхідно на закупівлю будівельного устаткування, 200 млн. грн. – на завершення будівництва в 2008 р. двох нових станцій, а також 140 млн. грн. – на проходження ще до двох станцій («Театральна» і «Центральна»).

Перша черга метро в Дніпропетровську була здана в експлуатацію в 1995 р.