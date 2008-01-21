Салигін топить Партію регіонів - експерт

Харків. 21 січня. УНІАН. Харківські регіонали намагаються отримати політичні дивіденди на темі антисемітизму.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи останні заяви голови Харківській обласній організації Партії регіонів Василя САЛИГІНА.

«Деякі останні заяви керівника Харківської обласної ради та організації Партії регіонів Василя САЛИГІНА свідчать про те, що для підняття власного рейтингу місцеві регіонали вирішили використовувати нову «фішку» - антисемітизм, - сказав він. - Цю тему варто розглядати в одній зв`язці з темами «АнтиНАТО» і державності російської мови. Мабуть, в харківській організації Партії регіонів не знайшлося кращої ідеї, окрім апеляції до місцевих антисемітських маргіналів».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відзначив, що подібна поведінка В. САЛИГІНА ударить не лише по ньому особисто, але й по всій Партії регіонів.

«Завдяки подібним діям САЛИГІНА за Партією регіонів, яка претендує на звання всеукраїнської демократичної політичної сили, може закріпитися ярлик радикальної антисемітської організації», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна єврейська правозахисна організація Центр Симона Візенталя звернулася до лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням виключити з партії голову Харківської облради В.САЛИГІНА за антисемітські висловлювання. «Як нам стало відомо, - йдеться у зверненні, - голова Харківської обласної ради Василь САЛИГІН привітав своїх колег-депутатів побажанням: «Щоб у цьому Новому році ви ніколи не чули слово «Шалом» у сесійній залі».