Аваков виведений зі складу РНБО
Разом з усіма головами облдержадміністрацій
Харків. 22 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив персональний склад Ради національної безпеки та оборони.
Відтепер до складу РНБО входить 14 вищих посадовців:
Віктор ЮЩЕНКО - Президент України, Голова РНБО
Віктор БАЛОГА - глава Секретаріату Президента України
Раїса БОГАТИРЬОВА – секретар РНБО
Юрій ЄХАНУРОВ - міністр оборони України
Юрій ЛУЦЕНКО - міністр внутрішніх справ України
Микола МАЛОМУЖ - голова СБУ
Олександр МЕДВЕДЬКО - генеральний прокурор України
Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО - перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ
Володимир ОГРИЗКО - міністр закордонних справ України
Борис ПАТОН - президент Національної академії наук України (за згодою)
Володимир СТЕЛЬМАХ - голова Національного банку України (за згодою)
Юлія ТИМОШЕНКО – прем’єр-міністр України
Володимир ШАНДРА - міністр України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської АЕС
Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної ради України (за згодою).
Також указом, що опублікований на офіційному веб-сайті Президента, визнаються такими, що втратили силу, низка попередніх указів щодо складу РНБО. Зокрема, зі складу цього державного органу виведені голови обласних держадміністрацій та державних міських адміністрацій Києва і Севастополя.