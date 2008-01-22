Аваков виведений зі складу РНБО

Харків. 22 січня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив персональний склад Ради національної безпеки та оборони.

Відтепер до складу РНБО входить 14 вищих посадовців:

Віктор ЮЩЕНКО - Президент України, Голова РНБО

Віктор БАЛОГА - глава Секретаріату Президента України

Раїса БОГАТИРЬОВА – секретар РНБО

Юрій ЄХАНУРОВ - міністр оборони України

Юрій ЛУЦЕНКО - міністр внутрішніх справ України

Микола МАЛОМУЖ - голова СБУ

Олександр МЕДВЕДЬКО - генеральний прокурор України

Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО - перший заступник голови СБУ - керівник Антитерористичного центру при СБУ

Володимир ОГРИЗКО - міністр закордонних справ України

Борис ПАТОН - президент Національної академії наук України (за згодою)

Володимир СТЕЛЬМАХ - голова Національного банку України (за згодою)

Юлія ТИМОШЕНКО – прем’єр-міністр України

Володимир ШАНДРА - міністр України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської АЕС

Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної ради України (за згодою).

Також указом, що опублікований на офіційному веб-сайті Президента, визнаються такими, що втратили силу, низка попередніх указів щодо складу РНБО. Зокрема, зі складу цього державного органу виведені голови обласних держадміністрацій та державних міських адміністрацій Києва і Севастополя.