Слідство у справі Кушнарьова призупинене

Слідство у кримінальній справі за фактом загибелі народного депутата України Євгена Кушнарьова призупинене.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції прокурор Харківської області Василь СИНЧУК.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами прокурора, слідство призупинене згідно з постановою Червонозаводського райсуду Харкова – суд розглядає скаргу адвоката Дмитра ЗАВАЛЬНОГО (який обвинувачується у вбивстві Кушнарьова з необережності та в незаконному зберіганні зброї – УНІАН) на постанову про порушення кримінальної справи стосовно його підзахисного.

«На сьогоднішній день у зв’язку з подачею захисника обвинуваченого клопотання про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно його обвинуваченого за ст. 263 (незаконне зберігання зброї), то слідчі дії по цій справі зупинені», - сказав В.СИНЧУК.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи розглянуто клопотання адвоката постраждалої сторони (сім’ї Кушнарьових) В’ячеслава СТОВБИ щодо проведення у справі додаткових слідчих дій, В.СИНЧУК зазначив, що це клопотання «ми можемо розглянути тільки у разі, коли Червонозаводський місцевий суд закінчить розгляд клопотання адвоката обвинуваченого».