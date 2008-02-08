Тимошенко 15 лютого планує відвідати Харків

Харків. 8 лютого. УНІАН. Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 15 лютого планує здійснити поїздку до Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції народний депутат України (фракція БЮТ) Олександр ФЕЛЬДМАН.

Своє бажання відвідати це місто, сказав він, глава уряду висловила після бесіди з депутатами від групи «За Харків!», які запропонували провести в Кабінеті міністрів зустріч всіх народних депутатів від Харківщини для обговорення нагальних проблем обласного центру.

За словами О.ФЕЛЬДМАНА, під час зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО в Києві депутати окреслили коло тем, які пропонується для обговорення в Кабміні, і прем’єр, з огляду на їх масштаб і гостроту, висловила пропозицію зробити це в Харкові за її участі.

Не виключено, зазначив народний депутат, що до Харкова приїдуть також кілька міністрів – охорони здоров’я, освіти, молоді та спорту.

«Юлія Володимирівна підтверджує своє бажання допомогти Харкову», - сказав О.ФЕЛЬДМАН. Зокрема, зазначив він, прем’єр прагне розв’язати проблему фінансування будівництва метро.

Під час бесіди, сказав О.ФЕЛЬДМАН, Ю.ТИМОШЕНКО відзначила активність харківським депутатів, яка, на її думку, може так чи інакше активізувати і депутатів з інших регіонів.

«Якщо це стане поштовхом лобіювання здорових інтересів інших регіонів, то це треба лише вітати», - зазначив депутат-бютівець.