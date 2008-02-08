На кордоні затримано 1 мільйон рублів

Харків. 8 лютого. УНІІАН. Найбільшу з початку року партію контрабандної валюти було затримано 7 лютого на українсько-російському кордоні у пункті пропуску «Готівка».

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківського прикордонного загону Димитрій ГОРКОЛЬЦЕВ, гроші у сумі 996 тис. російських рублів військовослужбовці відділу прикордонної служби «Дергачі» та співробітники Магістральної митниці вилучили у 27-річного водія автомобіля «Фіат» з номерами української реєстрації, який прямував з Росії в Україну.

За словами прес-секретаря, українець не декларував ніяких валютних цінностей. Гроші були виявлені при огляді салону автомобіля під обшивкою заднього сидіння. Як з’ясувалося, мешканець Харкова приховав валютні цінності для того, щоб не сплачувати держмито.